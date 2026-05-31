Scalata al Castello | runner urinano sulle vetrate del museo ad Arezzo

Notizia in breve

Durante una corsa al castello, alcuni runner hanno urinato sulle vetrate di un museo ad Arezzo, ignorando i bagni chimici disponibili. La scena è stata notata dai visitatori, che hanno assistito al gesto. Un testimone ha formalizzato una denuncia alle autorità, evidenziando quanto accaduto davanti a chi visitava il museo. Le autorità stanno indagando sugli episodi e sui modi in cui gli atleti sono riusciti a evitare le strutture predisposte.