Scalata al Castello trionfo keniano ad Arezzo | Kibor vola in 28’14 e piega Pietro Riva

Da lortica.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un atleta keniano ha vinto la 53ª edizione della Scalata al Castello di Arezzo, completando il percorso in 28 minuti e 14 secondi. Ha battuto un concorrente italiano, che si è piazzato secondo. La gara si è svolta con partenza e arrivo nel centro storico della città, con numerosi partecipanti italiani e stranieri. La vittoria keniana si aggiunge a un trend di successi stranieri nelle ultime edizioni della corsa.

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La 53ª edizione della Scalata al Castello parla ancora africano. A conquistare la classica internazionale di podismo organizzata dalla Polisportiva Policiano, guidata da Fabio Sinatti e dalla sua famiglia, è stato il keniano Brian Kibor Akotir, uno dei grandi favoriti della vigilia, protagonista di una prova di altissimo livello nel cuore di Arezzo. La giornata si è aperta con la gara amatoriale del mattino, che ha visto imporsi Michele Pastorini tra gli uomini e Giulia Bernini nel settore femminile. Nel pomeriggio, invece, spazio all’appuntamento più atteso, la sfida internazionale sui 10 chilometri del tradizionale circuito cittadino con arrivo in via Roma davanti a un pubblico numeroso e partecipe. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Scalata al Castello, trionfo keniano ad Arezzo: Kibor vola in 28’14” e piega Pietro Riva
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