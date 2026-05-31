Scalata al Castello trionfo keniano ad Arezzo | Kibor vola in 28’14 e piega Pietro Riva
Un atleta keniano ha vinto la 53ª edizione della Scalata al Castello di Arezzo, completando il percorso in 28 minuti e 14 secondi. Ha battuto un concorrente italiano, che si è piazzato secondo. La gara si è svolta con partenza e arrivo nel centro storico della città, con numerosi partecipanti italiani e stranieri. La vittoria keniana si aggiunge a un trend di successi stranieri nelle ultime edizioni della corsa.
La 53ª edizione della Scalata al Castello parla ancora africano. A conquistare la classica internazionale di podismo organizzata dalla Polisportiva Policiano, guidata da Fabio Sinatti e dalla sua famiglia, è stato il keniano Brian Kibor Akotir, uno dei grandi favoriti della vigilia, protagonista di una prova di altissimo livello nel cuore di Arezzo. La giornata si è aperta con la gara amatoriale del mattino, che ha visto imporsi Michele Pastorini tra gli uomini e Giulia Bernini nel settore femminile. Nel pomeriggio, invece, spazio all’appuntamento più atteso, la sfida internazionale sui 10 chilometri del tradizionale circuito cittadino con arrivo in via Roma davanti a un pubblico numeroso e partecipe. 🔗 Leggi su Lortica.it
Notizie e thread social correlati
Scalata al Castello: runner urinano sulle vetrate del museo ad ArezzoDurante una corsa al castello, alcuni runner hanno urinato sulle vetrate di un museo ad Arezzo, ignorando i bagni chimici disponibili.
Maratona, Pietro Riva vola a Rotterdam: 2h06:46 e nuovo primato personale a meno di un anno dall’operazioneUn atleta piemontese delle Fiamme Oro ha stabilito un nuovo miglior risultato personale durante la maratona di Rotterdam, correndo in 2 ore, 6 minuti...
Spettacolo in centro per la 53^ scalata al CastelloGrande spettacolo nel centro di Arezzo per la 53^ Scalata al Castello, dopo una giornata di gare fra amatori e ragazzi, il gran finale della sera con la vittoria negli uomini del keniano Bryan Kibor, ... teletruria.it
Scalata al Castello con l’elite mondiale. La sfida internazionale sui 10 chilometriPodismo: dal 1973 un appuntamento simbolo per l’atletica su strada. Il programma della corsa e i big in gara ... msn.com