Scalata al Castello trionfo keniano ad Arezzo | Kibor vola in 28’14 e piega Pietro Riva

Notizia in breve

Un atleta keniano ha vinto la 53ª edizione della Scalata al Castello di Arezzo, completando il percorso in 28 minuti e 14 secondi. Ha battuto un concorrente italiano, che si è piazzato secondo. La gara si è svolta con partenza e arrivo nel centro storico della città, con numerosi partecipanti italiani e stranieri. La vittoria keniana si aggiunge a un trend di successi stranieri nelle ultime edizioni della corsa.