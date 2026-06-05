Podismo grazie a Banca di Pesaro e Conad Una panoramica da camminare | quattrocento atleti e amatori al via

Domenica torna "La Panoramica", uno degli appuntamenti sportivi più attesi, capace di unire sport, natura, inclusione e valorizzazione del paesaggio in una giornata aperta a tutti organizzata da Atletica Banca di Pesaro-RG Infissi. La partenza è prevista alle ore 8,30 da piazza Valbruna di Gabicce Monte con arrivo a piazzale Europa a Baia Flaminia. Con oltre 400 partecipanti attesi, l’evento attraverserà gli scenari unici del Parco Naturale del Monte San Bartolo. "La Panoramica" non è soltanto una gara podistica. È una festa dello sport che promuove valori fondamentali come il benessere, la condivisione, il rispetto dell’ambiente e l’inclusione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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