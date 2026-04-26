in quattrocento al trofeo frosali una corsa fra podismo e memoria

Oltre quattrocento persone hanno preso parte al trofeo Frosali, una gara che combina il piacere della corsa con il ricordo di una figura importante. La giornata si è rivelata ideale per correre, con il sole che splendeva nel cielo e temperature miti che hanno favorito i podisti. La manifestazione ha visto protagonisti atleti di diverse età, uniti dall’obiettivo di completare il percorso e rendere omaggio alla memoria del personaggio a cui è dedicata.

Una grande partecipazione in una giornata perfetta per correre, con il sole ma senza caldo eccessivo. Una festa per i circa quattrocento podisti, fra competitivi e non, che si sono presentati a Sesto Fiorentino alla partenza del trofeo Oliviero Frosali, fiore all’occhiello del Gs Ausonia che ha organizzato l’evento sotto l’egida della Uisp e col patrocinio del Comune. La cinquantaduesima edizione della corsa – che attribuiva anche il dodicesimo memorial Siro Magni e il trofeo Fratres – ha preso il via da via Gramsci-piazza Ginori sia per la competitiva e per la non competitiva, di 14 chilometri, che per la passeggiata ludico-motoria di 5 chilometri.🔗 Leggi su Lanazione.it

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