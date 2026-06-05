Pmi europee Cna a Bruxelles con SMEunited | rafforzare il principio Think Small First

Da lopinionista.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 3 e 4 giugno a Bruxelles si sono svolti incontri di SMEunited con rappresentanti delle organizzazioni aderenti, finalizzati a definire le priorità strategiche e politiche dell’associazione per i prossimi cinque anni. Durante gli appuntamenti si è discusso di rafforzare il principio “Think Small First” e di sostenere le piccole e medie imprese europee. L’obiettivo è di individuare azioni concrete per favorire lo sviluppo delle PMI nel contesto europeo.

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foto di Valerio SimeoneFotoWireless ROMA – Si sono svolti il 3 e 4 giugno a Bruxelles gli appuntamenti istituzionali di SMEunited che hanno riunito i rappresentanti delle organizzazioni aderenti per definire le priorità strategiche e politiche dell’associazione nei prossimi cinque anni. Al centro dei lavori la definizione del nuovo percorso strategico di SMEunited, articolato su quattro pilastri: rappresentanza degli interessi delle PMI, comunicazione, governance e coinvolgimento dei membri. Ampio spazio è stato inoltre dedicato al principio “Think Small First”, con un confronto tra imprenditori e stakeholder europei sulle modalità per tradurre concretamente questo approccio nelle politiche dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Pmi europee, Cna a Bruxelles con SMEunited: rafforzare il principio “Think Small First”
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