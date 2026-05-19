Cna e Confartigianato | Semplificazione e spazio alle Pmi per trasformare il Piano Casa in interventi concreti

Cna e Confartigianato hanno espresso la loro posizione riguardo al Piano Casa, sottolineando la necessità di semplificare le procedure e di dedicare maggiore spazio alle piccole e medie imprese per trasformare le proposte in interventi concreti. Recentemente sono stati introdotti nuovi bonus casa, destinati a stimolare interventi di riqualificazione e recupero edilizio. Il Piano Casa viene visto come un'opportunità per affrontare le carenze nel settore abitativo, favorendo interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

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Arrivano i nuovi bonus casa – lopinionista.it ROMA – Il Piano Casa può rappresentare un passaggio strategico per affrontare l’emergenza abitativa, rilanciare la rigenerazione urbana e valorizzare il recupero del patrimonio edilizio esistente. Ma senza risorse certe, procedure snelle e pieno coinvolgimento delle micro e piccole imprese il rischio è che gli obiettivi restino soltanto sulla carta. È quanto hanno evidenziato CNA e Confartigianato nel corso dell’audizione in Commissione Ambiente della Camera. Le Confederazioni valutano positivamente le misure di semplificazione previste dal decreto, a partire dalla conferenza dei servizi semplificata e dagli strumenti per accelerare gli interventi di recupero urbano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cna e Confartigianato: “Semplificazione e spazio alle Pmi per trasformare il Piano Casa in interventi concreti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La legge pmi c’è. Ora servono strumenti concreti, dice ConfartigianatoCon il via libera del Parlamento alla prima legge annuale sulle pmi, avvenuta il 4 marzo, si apre una fase nuova per gli artigiani e le piccole... Ddl PMI, CNA e Confartigianato Salerno: “Passo avanti importante, ora attuare subito la riforma dell’artigianato”Tempo di lettura: 2 minuti Soddisfazione ma anche attenzione alla fase attuativa. Piano Casa: necessari semplificazioni, risorse e ruolo centrale delle PMI del settoreCNA, con Confartigianato, segnala in audizione alla Commissione Ambiente che il Piano Casa può diventare uno strumento strategico per ... ipsoa.it Dl Piano casa: Cna-Confartigianato, per risultati concreti semplificazioni e pmiPassaggio strategico per emergenza, certezza su risorse (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Il Piano casa puo' rappresentare un ... ilsole24ore.com