Sabato 6 alle 17, in piazza Verdi, si svolgerà una mobilitazione contro i mozziconi di sigaretta. L'iniziativa è organizzata da Plastic Free e si svolge in tutta Italia. La protesta mira a sensibilizzare sull’inquinamento provocato dai mozziconi lasciati nell’ambiente. La manifestazione coinvolge cittadini e volontari che raccoglieranno i mozziconi presenti in piazza. Non sono previsti interventi di rappresentanti istituzionali o altre figure pubbliche.

Prosegue l’impegno di Plastic Free con un nuovo appuntamento dedicato alla città di Ferrara: la mobilitazione nazionale contro i mozziconi di sigaretta, in programma sabato 6 alle 17 in piazza Verdi. L’obiettivo è rimuovere migliaia di mozziconi abbandonati e sensibilizzare cittadini e fumatori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Plastic Free torna in piazza: in programma una mobilitazione contro i mozziconi di sigarette x.com

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