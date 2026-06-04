Una campagna contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta è stata avviata a livello nazionale da Plastic Free Onlus. L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto ambientale dei rifiuti di sigaretta e a promuovere comportamenti più responsabili. La mobilitazione coinvolge volontari e cittadini, con l’obiettivo di ridurre l’abbandono di mozziconi in strada, spiagge e aree pubbliche.

Cosa: Una grande mobilitazione nazionale contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, promossa dall’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus.. Dove e Quando: In piazze, strade, parchi e spiagge di tutta Italia, durante il weekend del 6 e 7 giugno 2026.. Perché: Per contrastare l’inquinamento da microplastiche e sensibilizzare l’opinione pubblica su un rifiuto tanto comune quanto devastante per i nostri delicati ecosistemi.. Il 5 giugno il mondo intero si ferma a riflettere sul proprio impatto ecologico celebrando l’importante Giornata Mondiale dell’Ambiente, un appuntamento istituzionale e sociale dedicato alla tutela del Pianeta e alla responsabilità collettiva verso gli ecosistemi che ci ospitano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Plastic Free: la campagna contro i mozziconi

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