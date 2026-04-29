Taxi a Fiumicino scatta il piano estate | nuove licenze solo per chi è già in servizio

Al porto di Fiumicino, il Comune ha approvato un piano estate che prevede l’emissione di 34 licenze taxi stagionali destinate esclusivamente ai conducenti già in attività. Questa misura mira a far fronte all’incremento di richieste di corse durante la stagione estiva, consentendo ai taxisti di ottenere un’ulteriore autorizzazione temporanea per operare in più ore o con più veicoli. La decisione mira a rispondere alle esigenze di mobilità durante il periodo di maggiore affluenza.

Una sorta di “doppia guida” ma con una macchina ad hoc. Il Comune di Fiumicino ha deciso di potenziare la flotta taxi, rilasciando 34 licenze “stagionali” utili a rispondere all’aumento di domanda di corse durante la stagione estiva.Nuove licenze taxi a FiumicinoCome anticipato, il bando.🔗 Leggi su Romatoday.it

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