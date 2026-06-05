Pistoletto ad Assisi | l’arte celebra Papa Francesco alla Rocca

Un artista ha dedicato un’esposizione alla figura di Papa Francesco presso la Rocca di Assisi, celebrandolo come il primo Santo dell’Arte. L’installazione si focalizza sulla croce pettorale indossata dal Papa, che viene presentata come simbolo centrale dell’esposizione. La mostra comprende opere che interpretano il ruolo e il messaggio del Papa, con riferimenti alla sua iconografia e alla sua presenza pubblica. Non sono stati riportati dettagli su altre opere o partecipanti all’evento.

Come può un artista proclamare il Papa come il primo Santo dell'Arte?. Quale simbolo della croce pettorale di Bergoglio ispira l'intera esposizione?. Perché lo specchio è fondamentale per coinvolgere gli spettatori nella mostra?. Come influenzerà questo dialogo tra arte e fede il turismo culturale umbro?.? In Breve Mostra aperta alla Rocca Maggiore di Assisi fino al 4 ottobre. Progetto curato da Michelangelo Pistoletto con supporto di Galleria Continua e Regione Umbria. Celebrazione legata all'ottocentesimo anno dalla morte di San Francesco. Installazione permanente nel Bosco di San Francesco visibile dalla Torre Poligonale. Michelangelo Pistoletto porta la mostra Franciscus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Franciscus. Fratello in arte: Michelangelo Pistoletto in mostra ad Assisi fino al 4 ottobre

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