Perugia l’arte contemporanea celebra S Francesco da Burri a Pistoletto

A ottocento anni dalla morte, Fondazione Perugia rende omaggio al patrono d’Italia con una grande mostra: “ San Francesco - Nostro contemporaneo. Arte e Spiritualità da Burri a Pistoletto “ che dal 18 aprile al primo novembre è allestita a Palazzo Baldeschi e rilegge l’eredità spirituale e culturale del Santo attraverso lo sguardo di alcuni tra i più significativi artisti, italiani e internazionali, del Novecento e dei primi anni Duemila come Alberto Burri, Emilio Isgrò, Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Penone, Marina Abramovi?, Maurizio Cattelan, Luigi Serafini e Omar Galliani. Nata dalla collaborazione tra Fondazione Perugia e la Galleria... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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