Pistoletto celebra Franciscus Fratello in arte

Un artista ha inaugurato una mostra dedicata a Francesco, celebrandone il ottocentesimo anniversario della morte. L'esposizione si svolge in un luogo che porta il nome del Santo e si propone di ripercorrerne la figura attraverso le opere esposte. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo e invita i visitatori a riflettere sulla storia e sull’eredità di Francesco.

"Per me in questo luogo che risuona del nome di Francesco, la mostra abbraccia la storia del Santo celebrandone l’ottocentesimo anno dalla morte. E, contemporaneamente, il primo anno dalla morte di Papa Bergoglio che ha voluto riportare in vita, con la propria vita, la persona di Francesco". Così Michelangelo Pistoletto in occasione dell’inaugurazione, ieri, alla Rocca Maggiore, della mostra “Franciscus. Fratello in arte“: prende avvio da un gesto radicale di Pistoletto, la proclamazione di Papa Francesco come " Primo Santo dell’Arte " e potrà essere visitata sino al 4 ottobre. La nuova opera e la proclamazione "Primo Santo dell’Arte" nascono dalla lettura della croce pettorale del pontefice come "paesaggio spirituale", in cui il simbolo si apre a un orizzonte di relazione fondato su cura, pace e armonia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoletto celebra “Franciscus. Fratello in arte” Notizie correlate Perugia, l’arte contemporanea celebra S. Francesco, da Burri a PistolettoA ottocento anni dalla morte, Fondazione Perugia rende omaggio al patrono d’Italia con una grande mostra: “San Francesco - Nostro contemporaneo. Michelangelo Pistoletto: "La diversità crea l’arte"Bologna, 3 febbraio 2026 – Il Mediterraneo, mare che ci culla tutti, attraversato da Ulisse e dagli eroi, è ormai un luogo di morte quotidiana e di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pistoletto celebra Franciscus. Fratello in arte; Ad Assisi 'Franciscus. Fratello in arte', mostra inedita di Pistoletto; Michelangelo Pistoletto in mostra ad Assisi: un dialogo tra arte e spiritualità; Michelangelo Pistoletto celebra Francesco nella città serafica. Michelangelo Pistoletto. FRANCISCUS. Fratello in arteLa creatività unica e geniale di Michelangelo Pistoletto ad Assisi, in una grande mostra che approfondisce il rapporto tra arte, spiritualità e responsabilità sociale, mettendo in dialogo alcune delle ... arte.it Da domani al 4 ottobre alla Rocca Maggiore la mostra Franciscus. Fratello in arteLa creatività unica e geniale di Michelangelo Pistoletto ad Assisi, in una grande mostra che approfondisce il rapporto tra arte, spiritualità e responsabilità sociale, mettendo in dialogo alcune delle ... assisinews.it Fondazione Perugia inaugura una nuova mostra a Palazzo Baldeschi per celebrare gli ottocento anni dalla morte di san Francesco attraverso un dialogo inedito tra spiritualità e arte contemporanea, esponendo opere di grandi maestri come Burri, Pistoletto e - facebook.com facebook