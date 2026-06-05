Il centrocampista azzurro ha commentato la delusione in Bosnia, affermando che la squadra ha dato tutto per il Mondiale ma gli episodi non sono stati favorevoli. Ha anche definito Baldini una persona vera. La sua dichiarazione evidenzia come la squadra si sentisse coinvolta e delusa per gli eventi che hanno influenzato la partecipazione alla competizione.

"Abbiamo dato tutto per il Mondiale, ma gli espisodi non ci hanno aiutato", ha spiegato il centrocampista azzurro FIRENZE - "Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, è stata una grandissima delusione, ci tenevamo tutti a giocare il Mondiale. Dentro il campo abbiamo dato tutto quello che avevamo, poi una serie di episodi e di circostanze hanno condizionata la gara. La squadra comunque era al 100% focalizzata sull'obiettivo". Lo ha detto il centrocampista azzurro Niccolò Pisilli in conferenza stampa a Coverciano, dove la Nazionale sta preparando il test in programma domenica a Creta contro la Grecia. "Pio Esposito? E' un grandissimo calciatore, che viene da un grande campionato - ha aggiunto Pisilli -. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pisilli "In Bosnia grandissima delusione, Baldini persona vera"

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