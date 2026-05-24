Il ct ha convocato diversi giovani talenti, tra cui Esposito, Kayode e Pisilli, per le prossime amichevoli. Donnarumma sarà il capitano e guiderà i più giovani durante le partite. La rosa include anche alcuni giocatori delle nazionali giovanili, pronti a mettersi in mostra. Le partite si svolgeranno contro squadre di livello internazionale, con l’obiettivo di testare le potenzialità dei giovani e consolidare la rosa per le prossime competizioni.

Mister Jovanovic se ne farà una ragione. La sua Grecia, numero 46 del ranking Fifa, dovrà giocare contro la Giovane Italia di Baldini e non contro la Nazionale eliminata dalla Bosnia. Il ct serbo — sulla panchina greca dal 2024, con 10 successi in 18 partite e fuori dal Mondiale — è polemico da giorni. Questo scenario non va bene perché la decisione del collega ribalta virtualmente le gerarchie: la Grecia poteva affrontare la sfida senza aver niente da perdere, adesso teme la figuraccia contro una squadra (in teoria) di categoria inferiore. D’altra parte, anche Baldini si prende un bel po’ di rischi. Non è in gioco soltanto la valorizzazione di giovani che devono farsi trovare pronti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La nuova Italia: Pio Esposito, Kayode, Pisilli... Tutti i giovani che Baldini chiamerà

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