Perché Donnarumma Pio Esposito Palestra e Pisilli sono gli unici grandi convocati da Baldini in Nazionale

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'allenatore della nazionale Under 21 ha convocato tutti i giocatori della sua squadra per le prossime amichevoli dell’Italia, includendo anche alcuni calciatori considerati più esperti. Tra questi, portieri e attaccanti sono stati chiamati per valutazioni in vista delle Olimpiadi. La lista comprende portieri, attaccanti e centrocampisti, tra cui alcuni che hanno già esperienza con la nazionale maggiore. La selezione mira a testare la condizione dei giocatori in vista delle competizioni internazionali.

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Baldini ha chiamato tutta l'Under 21 per le amichevoli dell'Italia, aggiungendo alcuni big: Donnarumma, Esposito e gli altri saranno testati per le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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