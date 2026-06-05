Il centrocampista della Roma ha commentato l’intervento di Donnarumma durante la partita, sottolineando la sua umiltà. Ha detto che il portiere ha mostrato un atteggiamento incredibile, definendolo un campione. Inoltre, ha raccontato un consiglio di un dirigente, che li invita a concentrarsi come se il campo fosse una chiesa, per mantenere alta l’attenzione durante il gioco.

Un campo da calcio come “la nostra Chiesa.Il mister lo conoscete anche voi, i suoi discorsi emozionano, sanno arrivarti allo testa e al cuore.”. Niccolò Pisilli, del ct ad interim Baldini, conosce il metodo e i pensieri perché il giovane romanista è uno dei punti fermi dell’Under 21 guidata proprio dal tecnico chiamato sulla panchina dei grandi per 180’: i primi 90’ se ne sono andati in Lussemburgo, gli altri se ne andranno con il viaggio a Creta per l’incrocio - domenica - con gli ellenici. “Ci dice che il campo è la nostra Chiesa perché - continua Niccolò - è la che dobbiamo rimanere concentrati per quelle due ore, due ore e mezza di allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisilli conquistato da Donnarumma: "Ha un'umiltà incredibile, che campione"

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