Maria Francesca Crespini, consigliera comunale di opposizione, ha dichiarato che gli assessori del Comune di Urbino spendono oltre 700mila euro all’anno, evidenziando costi da capoluogo ma caratteristiche di una città di dimensioni più contenute. La sua affermazione arriva a 19 mesi dalla rielezione del sindaco Maurizio Gambini.

Costi da capoluogo ma caratteristiche da piccola città. Lo dice Maria Francesca Crespini, consigliera comunale di opposizione a Urbino, a 19 mesi dalla rielezione di Maurizio Gambini a sindaco. "Il riconoscimento di capoluogo di provincia ha portato per ora solo l’aumento degli assessori, da 5 a 9 anche se gli abitanti sono sempre 14mila. Però per i loro stipendi e versamenti le uscite sono di oltre 700mila euro l’anno". La leader di ‘Futura’ fa il paragone con le nomine e il lavoro che si sta svolgendo: "Non ci saremmo scandalizzati così tanto se Gambini avesse messo professionisti nei vari settori, perché almeno avremmo assistito ad una gestione migliore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crespini all’attacco: "Per gli assessori uscite da oltre 700mila euro all’anno"

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