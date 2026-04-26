Restyling piscina delle Bagnese Intervento da 600mila euro | Così la restituiremo ai cittadini

L’amministrazione ha approvato un progetto di ristrutturazione per la piscina delle Bagnese, con un investimento di 600 mila euro. La decisione è stata formalizzata tramite una determina del dirigente del settore competente, che ha avviato le procedure per la progettazione dell’intervento. L’obiettivo è ripristinare l’impianto e renderlo nuovamente operativo per le attività natatorie in modo più funzionale.

Piscina delle Bagnese, 600mila euro per la ristrutturazione. L’amministrazione con determinazione del dirigente del settore, ha dato il via alla progettazione per risistemare l’impianto e renderlo funzionale per l’attività natatoria. Da tempo l’impianto ‘Remo Braschi’ è al centro di polemiche per la sua funzionalità. E’ stato realizzato negli anni ’70 e nel tempo anche gli adeguamenti e la manutenzione non sono stati in grado di garantire un’efficienza. L’ultimo episodio in ordine di tempo è successo a novembre scorso, quando una tubatura dell’impianto di climatizzazione si è staccata crollando in vasca in orario d’apertura. Una tragedia sfiorata; fortunatamente nessuno si è fatto male, ma da allora è partito l’iter per un nuovo intervento di sistemazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Restyling piscina delle Bagnese. Intervento da 600mila euro: "Così la restituiremo ai cittadini" Notizie correlate Nuova veste per il supermercato, taglio del nastro dopo i lavori di restyling da 600mila euroInuagurata oggi, venerdì, a Ravenna, il supermercato Coop in Via Travaglini, dopo i lavori di restyling incominciati a marzo e condotti a negozio... Lavori di riqualificazione alla palestra del Liceo XXV Aprile di Pontedera: intervento da oltre 600mila euroImportanti interventi di ristrutturazione in vista per il Liceo XXV Aprile di Pontedera.