San Felice | a giugno aprono le nuove Case della Comunità PNRR

A San Felice a giugno saranno inaugurate le nuove Case della Comunità, realizzate con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi centri offriranno servizi medici e sociali dedicati ai pazienti con patologie croniche, con l’obiettivo di garantire un’assistenza più vicina e integrata. La struttura ospiterà medici di base, specialisti, servizi di assistenza domiciliare e supporto sociale, creando un punto di riferimento per la comunità locale.

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