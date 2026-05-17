San Felice | a giugno aprono le nuove Case della Comunità PNRR

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Felice a giugno saranno inaugurate le nuove Case della Comunità, realizzate con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi centri offriranno servizi medici e sociali dedicati ai pazienti con patologie croniche, con l’obiettivo di garantire un’assistenza più vicina e integrata. La struttura ospiterà medici di base, specialisti, servizi di assistenza domiciliare e supporto sociale, creando un punto di riferimento per la comunità locale.

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? Punti chiave Come cambierà l'assistenza per i pazienti cronici a San Felice?. Quali servizi medici e sociali saranno disponibili nel nuovo polo?. Chi gestirà il servizio sanitario attivo 24 ore su 24?. Come funzionerà il nuovo sistema di posti letto dell'Ospedale di Comunità?.? In Breve Investimento PNRR di 9,2 milioni per Casa della Comunità e 6,1 per Ospedale.. Primo edificio con 13 locali operativo nei primi giorni di giugno.. Secondo edificio con 15 locali e 9 ambulatori attivo entro fine giugno.. Ospedale di Comunità con 12 posti letto iniziali, raddoppiabili a 24.. A San Felice, a Vicenza, i cantieri per la nuova rete sanitaria territoriale entrano nella fase conclusiva con l’apertura prevista tra la prima metà e la fine di giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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