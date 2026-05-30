Scogli superati la piscina estiva aprirà il 13 giugno

Notizia in breve

La piscina estiva della Manara riaprirà il 13 giugno, dopo mesi di attesa. La struttura, situata a Busto, ha superato le ultime verifiche e sarà aperta al pubblico per la stagione estiva. La riapertura è prevista dopo un periodo di chiusura e lavori di preparazione. La piscina sarà accessibile a partire dalla data stabilita, offrendo nuovamente un punto di riferimento per chi cerca svago e relax durante i mesi più caldi.