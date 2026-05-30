Scogli superati la piscina estiva aprirà il 13 giugno
La piscina estiva della Manara riaprirà il 13 giugno, dopo mesi di attesa. La struttura, situata a Busto, ha superato le ultime verifiche e sarà aperta al pubblico per la stagione estiva. La riapertura è prevista dopo un periodo di chiusura e lavori di preparazione. La piscina sarà accessibile a partire dalla data stabilita, offrendo nuovamente un punto di riferimento per chi cerca svago e relax durante i mesi più caldi.
Dopo mesi di incertezza, arriva la notizia attesa da molti cittadini di Busto: la piscina estiva della Manara è pronta a riaprire. La data indicata dal Comune è il 13 giugno, quando l’impianto tornerà ad accogliere famiglie, sportivi e giovani. L’annuncio è stato dato dal vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folegani durante la presentazione del programma di BA Estate 2026, mettendo fine alle preoccupazioni sul futuro immediato della struttura. La novità principale riguarda la gestione. Anche per l’estate 2026 sarà infatti Aquamore, il marchio della società Acqua13 di Castel Goffredo, a occuparsi dell’impianto. Il Comune ha scelto di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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