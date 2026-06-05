Piscina comunale sicurezza stradale e volontariato | ecco il piano per Empoli

Il sindaco di Empoli ha presentato una variazione di bilancio al Consiglio comunale, includendo un nuovo piano che coinvolge la piscina comunale, la sicurezza stradale e il volontariato. La proposta prevede fondi specifici per interventi di manutenzione e miglioramenti nelle strutture sportive e per iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Il documento è stato discusso durante la seduta, senza ulteriori dettagli sui singoli interventi.

Empoli, 5 giugno 2026 – Una variazione consistente, quella portata all’attenzione del Consiglio da parte del sindaco Alessio Mantellassi, delegato al bilancio. E’ stata infatti approvata ieri, la variazione di bilancio in Consiglio comunale con i voti favorevoli dei gruppi Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d’Italia, Forza Italia-Empoli del Fare. Si tratta di quasi 7,3 milioni di euro, 5,2 di questi rientrano nell’avanzo applicato, di cui 3,4 legati agli investimenti. Nel corso del Consiglio è stata votata anche la variazione al Piano triennale delle opere pubbliche, con molti interventi in relazione con la variazione di bilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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