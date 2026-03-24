Sicurezza stradale e segnaletica | interventi diffusi su tutto il territorio comunale di Mirano

Il comune ha avviato un piano di interventi che coinvolge tutto il territorio per migliorare la sicurezza stradale e la segnaletica. Sono stati eseguiti lavori di riparazione e installazione di segnaletica verticale e orizzontale in diverse zone. L’obiettivo è incrementare la visibilità e l’efficacia dei segnali stradali, garantendo condizioni più sicure per automobilisti e pedoni.

Prosegue il programma di interventi dedicati alla sicurezza stradale e al miglioramento della segnaletica sul territorio comunale. Si tratta di azioni diffuse, mirate a rendere più sicura la circolazione, aumentare la visibilità nei punti critici e migliorare l’accessibilità, in particolare per le persone con disabilità. Gli interventi riguardano sia la segnaletica verticale sia quella orizzontale, con installazioni già completate e altre in fase di realizzazione nelle prossime settimane. Particolare attenzione è stata dedicata agli incroci e ai punti con maggiore criticità, oltre che alle aree scolastiche e ai parcheggi pubblici. Da... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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