Sicurezza stradale | al via il nuovo programma di ripavimentazioni su tutto il territorio comunale

Martedì 26, iniziano i lavori di ripavimentazione in diverse vie del centro e delle frazioni di Ferrara, partendo da via del Risorgimento a Pontelagoscuro. Il progetto prevede interventi di asfaltatura per un totale di circa 553mila euro. Le strade interessate saranno riasfaltate nel rispetto di un piano approvato dall’amministrazione comunale. I lavori si svolgeranno in più fasi e coinvolgeranno diverse zone della città.

Prenderà il via martedì 26, da via del Risorgimento a Pontelagoscuro il nuovo piano di asfaltature programmato dal Comune di Ferrara per una serie di vie nel centro urbano e nelle frazioni, per un importo complessivo di circa 553mila euro.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGli interventi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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