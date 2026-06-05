Pirelli respinge le accuse sulla Russia | Report falso chiederemo i danni

Pirelli ha dichiarato che il rapporto di Grizzly Research, società di ricerca di New York, è falso e ha annunciato che chiederà danni. La società ha risposto alle accuse riguardanti le sue attività in Russia, definendo le affermazioni contenute nel report non veritiere. La questione riguarda le interpretazioni fornite dal rapporto sulle operazioni dell’azienda nel mercato russo. La società ha deciso di intraprendere azioni legali per tutelare la propria immagine.

di Alberto Levi MILANO Pirelli finisce nel mirino di Grizzly Research, società di ricerca di New York che con i suoi report cerca di mandare al tappeto i titoli sui quali ha costruito posizioni ribassiste. Il ‘ruggitò dell’orso americano – che ha messo nel mirino i rapporti tra Pirelli e la Russia – non spaventa troppo Piazza Affari dove il gruppo della Bicocca, dopo una sbandata iniziale (-13%), riesce anche a girare in positivo per poi chiudere con un calo limitato all’1,4%, a 6,05 euro. "Quanto riportato nella nota di Grizzly Research non corrisponde al vero. Pirelli ribadisce, tra l’altro, di non produrre pneumatici a fini militari, come... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pirelli -13% attacco short Russia | rimbalzo vero o rischio nascosto

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