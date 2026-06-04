Pirelli ha smentito le accuse riguardanti presunte esposizioni finanziarie in Russia, dopo che un report di un fondo statunitense ha sollevato dubbi sui rapporti tra il gruppo e il paese. La società ha respinto le affermazioni contenute nel documento, che aveva causato un calo iniziale del titolo in Borsa. Successivamente, il titolo ha recuperato terreno, ma la questione rimane al centro dell’attenzione degli investitori.

Il gruppo Pirelli è finito al centro di un caso finanziario e reputazionale dopo la pubblicazione di un report del fondo ribassista statunitense Grizzly Research, che ha messo in dubbio i rapporti del produttore italiano di pneumatici con la Russia. La questione, che non ha mancato di avere effetti di mercato, seppur temporanei, ha riportato alla ribalta la questione spinosa dello “short selling” usato come “arma” contro società quotate. Grizzly spara a zero su Pirelli. Grizzly ha dichiarato di essere short su Pirelli, sostenendo che le sue conclusioni indicherebbero come le “strette relazioni con la Russia” rappresentino una minaccia per la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pirelli respinge accuse su esposizione russa: titolo recupera dopo il tonfo iniziale

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