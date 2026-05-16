Caso documenti | Aggravi respinge le accuse di AVS sulla Giunta
Il caso riguardante i documenti coinvolge un rifiuto da parte dell'Aggravi di accogliere le accuse avanzate dall'AVS nei confronti della Giunta. Sono emerse domande sulla reale natura del documento citato da Minelli e Guichardaz e sul motivo per cui la Presidenza abbia deciso di non procedere con il parere del professor Lupo. Le questioni restano aperte, senza che siano fornite spiegazioni ufficiali su questi aspetti.
? Domande chiave Cosa nascondeva davvero il documento citato da Minelli e Guichardaz? Perché la Presidenza ha rimandato il parere del professor Lupo? Come influirà l'interpretazione dei giuristi sulla composizione della prossima Giunta? Chi deve rispondere della gestione dei documenti tecnici dell'ottobre 2024??? In Breve Consigliere Minelli e Guichardaz del gruppo PCP sollevano il caso nel 2024. L'Ufficio di Presidenza ha incaricato il professor Lupo per parere esterno. La gestio . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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