Caso documenti | Aggravi respinge le accuse di AVS sulla Giunta

Il caso riguardante i documenti coinvolge un rifiuto da parte dell'Aggravi di accogliere le accuse avanzate dall'AVS nei confronti della Giunta. Sono emerse domande sulla reale natura del documento citato da Minelli e Guichardaz e sul motivo per cui la Presidenza abbia deciso di non procedere con il parere del professor Lupo. Le questioni restano aperte, senza che siano fornite spiegazioni ufficiali su questi aspetti.

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