Pippo Baudo compie 90 anni | sabato su Rai 1 lo speciale che ne ripercorre la carriera

Notizia in breve

Sabato 6 giugno su Rai 1 andrà in onda uno speciale dedicato a Pippo Baudo, che compie 90 anni. Lo show ripercorrerà la sua carriera televisiva, con immagini e testimonianze. L’evento si svolge in prima serata e sarà trasmesso in diretta. La puntata sarà visibile anche in streaming. Non sono previste altre iniziative legate alla celebrazione.