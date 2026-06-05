Pippo Baudo compie 90 anni | sabato su Rai 1 lo speciale che ne ripercorre la carriera
Sabato 6 giugno su Rai 1 andrà in onda uno speciale dedicato a Pippo Baudo, che compie 90 anni. Lo show ripercorrerà la sua carriera televisiva, con immagini e testimonianze. L’evento si svolge in prima serata e sarà trasmesso in diretta. La puntata sarà visibile anche in streaming. Non sono previste altre iniziative legate alla celebrazione.
Novant'anni di Pippo Baudo si celebrano sabato 6 giugno su Rai 1 con uno speciale dedicato alla sua carriera. Alle 17 andrà in onda 'La vera storia di Pippo Baudo', documentario firmato da Leonardo Metalli che ripercorre il percorso artistico del presentatore dalla Sicilia fino alle vette della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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