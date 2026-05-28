Il doc per i 90 anni di Pippo Baudo non è pronto | la Rai non manda in onda l’omaggio al re della tv
La Rai non ha trasmesso il documentario in occasione dei 90 anni di Pippo Baudo, come previsto. L’omaggio al celebre conduttore televisivo non è stato mandato in onda. Baudo, che spesso si definisce “talent scout”, ricordava di aver inventato questa definizione per i personaggi che ha scoperto nel corso della sua carriera. La produzione del documentario non è ancora stata completata.
“L’ho inventato io”, era la frase che Pippo Baudo, versione talent scout, pronunciava per ricordare i volti da lui lanciati. Se la tv non l’ha inventata Pippo Baudo, di certo nella sua lunghissima carriera ha contribuito a scrivere, per oltre sessant’anni, le pagine più importanti del piccolo schermo. Soprattutto in Rai, non a caso il servizio pubblico aveva deciso di ricordare il grande conduttore, scomparso il 16 agosto 2025, il prossimo 7 giugno, giorno in cui Baudo avrebbe compiuto 90 anni. Rai1 avrebbe dovuto trasmettere in prima serata un docu-film realizzato da Rai Documentari, un modo per ripercorrere la sua lunga carriera con l’aiuto delle teche e soprattutto con il ricordo degli amici, dei colleghi e dei dirigenti con cui ha collaborato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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