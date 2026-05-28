La Rai non ha trasmesso il documentario in occasione dei 90 anni di Pippo Baudo, come previsto. L’omaggio al celebre conduttore televisivo non è stato mandato in onda. Baudo, che spesso si definisce “talent scout”, ricordava di aver inventato questa definizione per i personaggi che ha scoperto nel corso della sua carriera. La produzione del documentario non è ancora stata completata.

“L’ho inventato io”, era la frase che Pippo Baudo, versione talent scout, pronunciava per ricordare i volti da lui lanciati. Se la tv non l’ha inventata Pippo Baudo, di certo nella sua lunghissima carriera ha contribuito a scrivere, per oltre sessant’anni, le pagine più importanti del piccolo schermo. Soprattutto in Rai, non a caso il servizio pubblico aveva deciso di ricordare il grande conduttore, scomparso il 16 agosto 2025, il prossimo 7 giugno, giorno in cui Baudo avrebbe compiuto 90 anni. Rai1 avrebbe dovuto trasmettere in prima serata un docu-film realizzato da Rai Documentari, un modo per ripercorrere la sua lunga carriera con l’aiuto delle teche e soprattutto con il ricordo degli amici, dei colleghi e dei dirigenti con cui ha collaborato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il doc per i 90 anni di Pippo Baudo non è pronto”: la Rai non manda in onda l’omaggio al re della tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Teatro delle Vittorie, Commissione Rai Pd: “Chiediamo revoca della vendita e intitolazione a Pippo Baudo”La Commissione di Vigilanza ha espresso preoccupazione riguardo alla vendita del Teatro delle Vittorie, annunciata dalla Rai.

Pippo Baudo, salta il documentario: la Rai non ha fatto in tempo a prepararloIl documentario dedicato a Pippo Baudo, previsto in occasione dei suoi 90 anni, non sarà trasmesso.

Temi più discussi: Pippo Baudo, niente documentario Rai per celebrare i 90 anni del conduttore; Fantasticomics, la serata omaggio a Pippo Baudo di Etna Comics; Palinsesti Estate 2026: Rai punta su musica ed eventi, Mediaset su soap e Temptation Island.

Pippo Baudo, niente documentario Rai per celebrare i 90 anni del conduttoreNiente documentario per Pippo Baudo. Il docu-film Rai che sarebbe dovuto andare in onda per il 90esimo compleanno del conduttore non sarà pronto per la ricorrenza ma Rai1 celebrerà comunque il grande ... repubblica.it

Chi sono i figli di Pippo Baudo, Tiziana e Alessandro. A Sanremo anche la storica segretaria Dina. Lo sfogo di Katia Ricciarelli: mi aspettavo un invitoSanremo – Oggi è il giorno della serata inaugurale di Sanremo 2026 che vedrà un (doveroso) omaggio a Pippo Baudo, il conduttore scomparso a 89 anni lo scorso agosto, recordman dell’Ariston, con ... quotidiano.net