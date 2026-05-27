Il documentario dedicato a Pippo Baudo, previsto in occasione dei suoi 90 anni, non sarà trasmesso. La Rai non ha fatto in tempo a completare la produzione. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul motivo del mancato debutto.

Il 7 giugno su Rai1 era prevista una serata evento dedicata aPippo Baudo, ma sembra che la rete ammiraglia non sia riuscita a preparare l’evento in tempo e così andrà in onda un best of dedicato al conduttore. In questa data avrebbe compiuto 90 anni e così la Rai, già da tempo, aveva pensato di realizzare un documentario a lui dedicato, con tutti i momenti più importanti della sua carriera e ciò che ha segnato la storia della televisione italiana. Difficile riassumere una carriera lunga 50 anni e così sembra proprio che il difficile lavoro di montaggio non sia stato portato a termine. L‘Adnkronosriferisce cheRai1 ha cambiato idea ed omaggerà Pippo Baudoin un altro modo: brutto colpo per gli estimatori del conduttore che non vedranno nessuno speciale a lui dedicato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pippo Baudo, salta il documentario: la Rai non ha fatto in tempo a prepararlo

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