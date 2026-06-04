Pina Picierno lascia il Pd | Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pina Picierno ha annunciato di aver lasciato il Partito Democratico, di cui faceva parte fin dalla fondazione. La decisione è stata comunicata in un'intervista al Foglio, dove ha dichiarato che non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. Picierno, europarlamentare e vicepresidente del Parlamento europeo, ha sottolineato la sua presa di posizione contro le posizioni considerate in contrasto con i valori democratici.

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Pina Picierno lascia il Partito democratico, di cui fa parte sin dal momento della fondazione. L'europarlamentare e vicepresidente del Parlamento europeo lo ha annunciato oggi, in un'intervista al Foglio di Claudio Cerasa. "Di dubbi ne ho avuti moltissimi, mi sono più che lacerata, ma credo che. 🔗 Leggi su Today.it

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