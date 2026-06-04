Pina Picierno lascia il Pd | La casa dei riformisti non c' è più Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi

Pina Picierno ha annunciato l'addio al Partito Democratico, affermando che “la casa dei riformisti non c’è più”. In un’intervista, ha spiegato che non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. La vicepresidente dell’Eurocamera ha sottolineato la perdita di quella che definisce una comunità riformista, sottolineando la sua decisione di lasciare il partito.

Roma – La vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Pd. A spiegarne le ragioni, in un'intervista al quotidiano Il Foglio, è la stessa Picierno: "La casa dei riformisti non c'è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni", ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del Pe hanno spiegato all' Ansa che Picierno aderirà al Partito Democratico europeo, del quale è segretario Sandro Gozi e che all'Eurocamera milita nel gruppo Renew. È l’ultimo atto di uno strappo annunciato da giorni. Era stato proprio Qn per primo a darne conto in un articolo del 22 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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