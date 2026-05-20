Economia italiana maggio 2026 | petrolio caro inflazione in crescita e consumi a rischio

A maggio 2026, l’economia italiana attraversa un momento difficile, segnato da un aumento dei prezzi del petrolio e da un’inflazione in crescita. I consumi delle famiglie risultano più deboli rispetto ai mesi precedenti, mentre le tensioni in Medio Oriente proseguono, influenzando i mercati internazionali e l’andamento delle attività economiche nel Paese. La situazione si riflette in un quadro generale di incertezza, con effetti diretti sui prezzi e sui comportamenti dei consumatori italiani.

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