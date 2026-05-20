Economia italiana maggio 2026 | petrolio caro inflazione in crescita e consumi a rischio
A maggio 2026, l’economia italiana attraversa un momento difficile, segnato da un aumento dei prezzi del petrolio e da un’inflazione in crescita. I consumi delle famiglie risultano più deboli rispetto ai mesi precedenti, mentre le tensioni in Medio Oriente proseguono, influenzando i mercati internazionali e l’andamento delle attività economiche nel Paese. La situazione si riflette in un quadro generale di incertezza, con effetti diretti sui prezzi e sui comportamenti dei consumatori italiani.
Il protrarsi delle tensioni in Medio Oriente continua a incidere pesantemente sull’economia globale e italiana. La mancata riapertura dello Stretto di Hormuz mantiene elevato il prezzo del petrolio Brent, che a maggio si è attestato intorno ai 105 dollari al barile, su livelli superiori rispetto all’inizio dell’anno. Diversamente dalla crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, questa nuova fase geopolitica colpisce soprattutto il mercato petrolifero, mentre il gas naturale, pur restando costoso, mostra rincari più contenuti. L’aumento dei costi energetici sta rapidamente alimentando l’inflazione. In Italia, ad aprile, i prezzi al consumo sono saliti al +2,7%, spinti soprattutto dall’energia, che registra un incremento superiore al 9% su base annua. 🔗 Leggi su Follow.it
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