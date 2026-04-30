A Pietracatella sono in corso indagini sulla morte di due persone, Antonella e Sara, avvenuta per sospetto avvelenamento da ricina. La procura di Larino sta analizzando le prove raccolte, che includono campioni di alimenti e di flebo somministrate alle vittime. Le autorità stanno verificando se il veleno sia stato introdotto tramite il cibo o le infusioni mediche, senza ancora formulare conclusioni ufficiali.

? Cosa sapere Indagini a Pietracatella su morte di Antonella e Sara per avvelenamento da ricina.. Procura di Larino valuta l'ipotesi di contaminazione tramite cibo o flebo somministrate.. A Pietracatella, le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della quindicenne Sara avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre sono cambiate radicalmente dopo il sopralluogo della Scientifica in via del Risorgimento e l’analisi delle flebo somministrate il 26 dicembre. Il quadro investigativo delineato dalla Procura di Larino si sta muovendo su binari estremamente complessi, dove la tossicologia forense deve incrociarsi con i rilievi informatici e le dinamiche cliniche avvenute nell’abitazione della famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero ricina a Pietracatella: indagine su flebo e cibo

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