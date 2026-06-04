Pierburg ceduta al fondo Aequita scioperi e proteste a Lanciano | sindacati all' attacco
Gli stabilimenti Pierburg di Lanciano e Livorno sono stati venduti dal gruppo Rheinmetall al fondo tedesco Aequita. Questa operazione ha provocato scioperi e proteste tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Le manifestazioni si sono svolte nelle settimane successive alla cessione. I lavoratori hanno espresso preoccupazioni riguardo alle conseguenze dell’accordo e alle prospettive future delle aziende. Le proteste sono continuate con manifestazioni e assemblee pubbliche.
La cessione degli stabilimenti Pierburg di Lanciano e Livorno dal gruppo Rheinmetall al fondo tedesco Aequita accende la protesta dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Fiom Cgil e Fim Cisl denunciano infatti che la firma dell'accordo sarebbe avvenuta senza attendere gli sviluppi del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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