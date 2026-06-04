Pierburg ceduta al fondo Aequita scioperi e proteste a Lanciano | sindacati all' attacco

Notizia in breve

Gli stabilimenti Pierburg di Lanciano e Livorno sono stati venduti dal gruppo Rheinmetall al fondo tedesco Aequita. Questa operazione ha provocato scioperi e proteste tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Le manifestazioni si sono svolte nelle settimane successive alla cessione. I lavoratori hanno espresso preoccupazioni riguardo alle conseguenze dell’accordo e alle prospettive future delle aziende. Le proteste sono continuate con manifestazioni e assemblee pubbliche.