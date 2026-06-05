Piediluco nuovo bando per aprire campeggio e piscina per la stagione estiva

È stata pubblicata una nuova gara pubblica per l'apertura del campeggio e della piscina a Piediluco per la stagione estiva. Questa decisione è stata presa dopo che l'unica società partecipante al bando precedente è stata esclusa, rischiando di bloccare l'apertura del complesso. La gara è stata indetta in extremis per garantire l'inizio dell’attività stagionale. L’obiettivo è trovare un nuovo gestore per il servizio prima dell’avvio della stagione.

Nuova gara pubblica in ‘extremis’ per evitare la mancata apertura del complesso di campeggio e piscina di Piediluco, dopo l'esclusione dell'unica società che si era presentata al precedente bando pluriennale. Il nuovo tentativo di affidamento parla specificatamente della stagione turistica 2026. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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