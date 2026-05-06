Piediluco stop al bando per campeggio e piscina | serve una proroga

Un'ordinanza ha sospeso temporaneamente il bando per il campeggio e la piscina a Piediluco, richiedendo una proroga per proseguire i lavori. Sono stati presentati chiarimenti formali da parte di alcuni soggetti coinvolti, che hanno portato alla decisione di bloccare la gara. La gestione della piscina è stata separata dal bando principale, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

? Cosa scoprirai Chi ha presentato i chiarimenti formali per bloccare la gara?. Perché la gestione della piscina è stata separata dal bando?. Come influirà questo rinvio sull'apertura della stagione turistica?. Quali conseguenze avrà il canone di 30 mila euro per il Comune?.? In Breve Canone annuo per la concessione fissato a 30 mila euro.. Apertura buste originariamente prevista per le ore 10 di mercoledì 6 maggio.. Società di viale Cesare Battisti ha richiesto chiarimenti formali al Comune.. Gestione piscina separata dal bando principale per approfondimenti successivi.. La gestione del campeggio e della piscina di Piediluco subisce un rallentamento burocratico dopo la decisione di posticipare l’apertura delle buste amministrative, originariamente fissata per le ore 10 di questo mercoledì 6 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piediluco, stop al bando per campeggio e piscina: serve una proroga Notizie correlate Piediluco, il bando per il campeggio: “Polo multifunzionale di attrazione. Soluzioni abitative evolute e standard elevanti di comfort”L’assessore ai lavori pubblici Sergio Anibaldi: “Puntiamo ad aumentare l’attrattività del sito per un’offerta destagionalizzata” Un bando per il... Stabilizzazione ex Asu, pressing all’Ars: “Serve una proroga per evitare esclusioni”È corsa contro il tempo per la stabilizzazione dei lavoratori del bacino ex Asu in Sicilia, con sindacati e politica che chiedono una proroga urgente... Panoramica sull’argomento Terni. Piediluco, bando per campeggio e piscina Base d'asta da trentamila euroTERNI. Il futuro turistico di Piediluco oltre che passare dalla presenza del canottaggio anche per i servizi sul territorio come il campeggio e la piscina che vanno nuovamente a bando, come pure il ... ilmessaggero.it Terni. Piediluco, ok per gestire i campi sportivi I QuadriTerni. Il16 scorso il gestore del camping Il lago di Piediluco ha consegnato le chiavi dell’impianto al Comune. Da questo momento la palla è ... ilmessaggero.it