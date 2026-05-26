Piediluco esclusa dal bando per la concessione di campeggio e piscina l' unica società che si era presentata

La commissione giudicatrice ha escluso l’unica società che aveva presentato domanda per la concessione del campeggio e della piscina sul Lago di Piediluco. La società, rappresentata da Moreno Nannini, non è stata ammessa al procedimento di assegnazione. La decisione è stata comunicata lunedì 25 maggio.

Novità per il futuro del campeggio del Lago di Piediluco. Nella giornata di lunedì 25 maggio la commissione giudicatrice per il bando di concessione ha decretato l'esclusione dell'unica società che si era presentata, ‘Lu campeggio de lu lago srl’, rappresentata da Moreno Nannini.La commissiona ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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