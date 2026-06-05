picierno se ne va ma resta

Un esponente politico annuncia il ritiro dalla scena attiva ma rimane nel partito. Il quotidiano aveva ipotizzato una sfida elettorale tra questa figura e una leader di partito, con l’obiettivo di rilanciare il partito stesso. La notizia riguarda un cambiamento nel ruolo di un politico, senza specificare dettagli ulteriori. Non ci sono riferimenti a nomi, enti o luoghi specifici.

Il Foglio, che da anni da destra sussurra alla sinistra consigli su come suicidarsi (spesso ascoltato) la voleva come sfidante di Schlein per riportare il Pd ai fasti di Renzi.. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Direzione nazionale PD - La relazione di Elly Schlein

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Picierno se ne va, addio al Pd per il partito di Gozi nel gruppo Renew. E Schlein va all’incasso senza muovere un ditoIl 4 giugno 2026, Pina Picierno annuncia l’addio al Partito Democratico tramite un’intervista a Il Foglio.

Pina Picierno se ne va, Elly Schlein tiene la linea: “Non condivido la lettura”. Ma le chat riformiste ribollono: “Capisco la sofferenza”, “quando eravamo Pd”Pina Picierno ha lasciato il gruppo Socialisti & Democratici al Parlamento europeo per passare al Partito Democratico Europeo e al gruppo Renew...

Temi più discussi: Pina Picierno lascia il Pd: La casa dei riformisti non c'è più; Pina Picierno, il suvlaki con Cerasa e la colla all’europoltrona (in attesa di Forza Italia); Pd, l’addio di Pina Picierno nella chat dei riformisti: Lascio il partito che ho contribuito a fondare perché non lo riconosco più; Pina Picierno lascia il PD non più riformista.

Quindi, se ne va Picierno, tra i fondatori del Partito democratico, e resta Schlein, un'imbucata eletta coi voti dei grillini. Non è fantastico? x.com

Pd, l’addio di Pina Picierno nella chat dei riformisti: Lascio il partito che ho contribuito a fondare perché non lo riconosco piùL’ultima riga del messaggio è insieme affettuosa e durissima. Picierno ringrazia tutti voi che ci siete stati in questo anno duro e saluta con tutto l’amore e la forza che ha. Ma prima lascia una ... quotidiano.net

Picierno se ne va, addio al Pd per il partito di Gozi nel gruppo Renew. E Schlein va all’incasso senza muovere un ditoLascia il Pd dopo la corsa mancata alla leadership e il rischio di perdere Bruxelles. Schlein tiene la linea e incassa senza muoversi ... lanotiziagiornale.it