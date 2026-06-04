Pina Picierno se ne va Elly Schlein tiene la linea | Non condivido la lettura Ma le chat riformiste ribollono | Capisco la sofferenza quando eravamo Pd

Da quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Pina Picierno ha lasciato il gruppo Socialisti & Democratici al Parlamento europeo per passare al Partito Democratico Europeo e al gruppo Renew Europe. Elly Schlein ha dichiarato di non condividere questa scelta. Le chat interne dei riformisti si sono infiammate, con alcuni membri che hanno espresso comprensione per Picierno e ricordato i tempi in cui facevano parte del Pd. La decisione di Picierno ha generato tensioni all’interno del panorama politico europeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pina Picierno, come anticipato settimane fa da QN, ha s alutato la curva del Pd e del gruppo Socialisti & Democratici (che ora ne chiede le dimissioni da vicepresidente del Parlamento Ue), passando al Partito Democratico Europeo di Sandro Gozi e al gruppo Renew Europe. “È una scelta sofferta, maturata dopo molti dubbi, anni di impegno, di battaglie politiche e istituzionali, di appartenenza profonda a una comunità che per me è stata davvero casa”, ha scritto sui social Picierno, ora corteggiata da Azione di Carlo Calenda e da Luigi Marattin del Partito Liberaldemocratico. Da inizio 2026, il partito di Elly Schlein ha perso l’europarlamentare Elisabetta Gualmini e la deputata Marianna Madia, la prima passata ad Azione, la seconda a Italia viva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Elly Schlein.

pina picierno se ne va elly schlein tiene la linea non condivido la lettura ma le chat riformiste ribollono capisco la sofferenza quando eravamo pd
© Quotidiano.net - Pina Picierno se ne va, Elly Schlein tiene la linea: “Non condivido la lettura”. Ma le chat riformiste ribollono: “Capisco la sofferenza”, “quando eravamo Pd”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Picierno se ne va, addio al Pd per il partito di Gozi nel gruppo Renew. E Schlein va all’incasso senza muovere un ditoIl 4 giugno 2026, Pina Picierno annuncia l’addio al Partito Democratico tramite un’intervista a Il Foglio.

Pina Picierno lascia il Pd: “Decisione sofferta, ma il partito di Schlein non è più inclusivo come quando lo abbiamo fondato”Pina Picierno ha annunciato l’uscita dal Partito Democratico, dichiarando che il partito di Schlein non è più inclusivo come quando è stato fondato.

Temi più discussi: Contro il bipopulismo | Pina Picierno lascia il Pd e a Bruxelles entra in Renew Europe; Picierno lascia il Pd: Non lo riconosco più. Schlein: Dispiaciuta, non condivido i motivi; L'addio di Pina Picierno al Pd: Non è più il mio partito. L'idea della ricandidatura alla vicepresidenza e i rapporti con Calenda; Pina Picierno lascia il Pd, Socialisti Ue: Lasci anche la vicepresidenza del Pe.

pina picierno pina picierno se nePina Picierno se ne va, Elly Schlein tiene la linea: Non condivido la lettura. Ma le chat riformiste ribollono: Capisco la sofferenza, quando eravamo PdLa vicepresidente del Parlamento Ue lascia il partito, come anticipato da QN: Soffro, ma me ne vado. Il terzo addio dopo quelli di Elisabetta Gualmini (ora in Azione) e di Marianna Madia (Iv). Braga ... quotidiano.net

pina picierno pina picierno se nePina Picierno lascia il Pd. Non è più il mio partitoLa vicepresidente del Parlamento Europeo potrebbe decidere di confluire nel partito di Calenda. repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web