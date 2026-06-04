Pina Picierno ha lasciato il gruppo Socialisti & Democratici al Parlamento europeo per passare al Partito Democratico Europeo e al gruppo Renew Europe. Elly Schlein ha dichiarato di non condividere questa scelta. Le chat interne dei riformisti si sono infiammate, con alcuni membri che hanno espresso comprensione per Picierno e ricordato i tempi in cui facevano parte del Pd. La decisione di Picierno ha generato tensioni all’interno del panorama politico europeo.

Pina Picierno, come anticipato settimane fa da QN, ha s alutato la curva del Pd e del gruppo Socialisti & Democratici (che ora ne chiede le dimissioni da vicepresidente del Parlamento Ue), passando al Partito Democratico Europeo di Sandro Gozi e al gruppo Renew Europe. “È una scelta sofferta, maturata dopo molti dubbi, anni di impegno, di battaglie politiche e istituzionali, di appartenenza profonda a una comunità che per me è stata davvero casa”, ha scritto sui social Picierno, ora corteggiata da Azione di Carlo Calenda e da Luigi Marattin del Partito Liberaldemocratico. Da inizio 2026, il partito di Elly Schlein ha perso l’europarlamentare Elisabetta Gualmini e la deputata Marianna Madia, la prima passata ad Azione, la seconda a Italia viva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Pina Picierno se ne va, Elly Schlein tiene la linea: “Non condivido la lettura”. Ma le chat riformiste ribollono: “Capisco la sofferenza”, “quando eravamo Pd”

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Io alla notizia che Pina Picierno è uscita dal PD. reddit

Pina Picierno se ne va, Elly Schlein tiene la linea: Non condivido la lettura. Ma le chat riformiste ribollono: Capisco la sofferenza, quando eravamo PdLa vicepresidente del Parlamento Ue lascia il partito, come anticipato da QN: Soffro, ma me ne vado. Il terzo addio dopo quelli di Elisabetta Gualmini (ora in Azione) e di Marianna Madia (Iv). Braga ... quotidiano.net

Pina Picierno lascia il Pd. Non è più il mio partitoLa vicepresidente del Parlamento Europeo potrebbe decidere di confluire nel partito di Calenda. repubblica.it