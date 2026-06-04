pina picierno lascia il pd e a bruxelles entra in renew europe

Pina Picierno ha annunciato il suo abbandono del Partito Democratico, di cui è stata tra i fondatori circa diciotto anni fa. Da oggi, entrerà nel gruppo Renew Europe a Bruxelles. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua uscita dal Pd segna un cambiamento nella sua carriera politica, aprendo una nuova fase all’interno dell’Europarlamento.

Ha retto fin quando ha potuto. Ma ora basta. Pina Picierno lascia il Pd che aveva contribuito a fondare diciotto anni fa. Troppa distanza tra la sua idea di un partito aperto e plurale, e questo Pd che giudica estremista, monolitico, indifferente al dissenso. La notizia era attesa da settimane. La vicepresidente del Parlamento europeo non aveva certo nascosto le ragioni del suo dissenso: «Il Pd non è più la casa dei riformisti», ha detto al Foglio. Non è più capace di parlare a tutti (la mitica vocazione maggioritaria era questo), acconciandosi a «rappresentare una parte» del Paese. Vocazione minoritaria, si potrebbe dire. La goccia che ha... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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