Tanto tuonò che piovve. Basta ultimatum, il tempo è scaduto: Pina Picierno lascia il Partito Democratico. Oggi la vicepresidente del Parlamento europeo ha annunciato la sua decisione di abbandonare il suo partito: «Di dubbi ne ho avuti moltissimi, mi sono più che lacerata, ma credo che per rispetto alla mia dignità politica e personale sia arrivato il momento di lasciare il Pd di Elly Schlein che è divenuto un posto diverso da quello che abbiamo fondato e perché ho sempre chiesto alla politica la forza e il coraggio di fare in coscienza le scelte più giuste. Ora tocca a me avere coraggio», ha detto la dem intervistata oggi sul Foglio da Claudio Cerasa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pina Picierno lascia il Pd, sbatte la porta del Nazareno e molla Schlein: partito snaturato. Ora la diaspora non si riduca a tende e cespugli

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