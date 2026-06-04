Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha annunciato l’uscita dal Partito democratico. In un’intervista, ha dichiarato che i riformisti non trovano più una loro sede nel partito, definendolo “snaturato”. La decisione segue tensioni interne e divergenze politiche. Picierno ha sottolineato che il partito ha perso la sua identità, senza indicare un nuovo percorso politico. La sua uscita si inserisce in un quadro di crisi e fratture all’interno del partito.

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, lascia il Partito democratico. In un'intervista al Foglio spiega: "La casa dei riformisti non c'è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni". "Il Pd — afferma ancora l'eurodeputata — ha subito uno snaturamento avvenuto per scivolamenti inesorabili. Il partito che abbiamo voluto al Lingotto non esiste più ed è necessario prenderne atto, ma le ragioni per cui è nato esistono ancora." "Se oggi esiste un luogo nel quale si misurano le credibilità, la forza e il futuro delle democrazie europee, quel luogo è Kiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Terremoto nel Pd, Picierno abbandona: "I riformisti non hanno più casa, partito snaturato”

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