Picentini Gal e Cai firmano la convenzione per il Cammino | conferenza stampa il 10 giugno
Il Gal Colline Salernitane e il Cai Salerno sottoscrivono mercoledì 10 giugno, alle 18:30, la convenzione per la gestione del "Cammino dei Picentini". L'appuntamento è fissato nella sede del Gal a Giffoni Valle Piana.L'intesaL'accordo affida al Club Alpino la fruizione, la manutenzione ordinaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie e thread social correlati
Nasce la Rete MoVI Manfredonia: conferenza stampa di Presentazione il 1° Giugno a Palazzo San DomenicoIl 1° giugno si terrà a Palazzo San Domenico una conferenza stampa per presentare la Rete MoVI Manfredonia, una nuova iniziativa del Movimento di...
Autismo Abruzzo Aps e Ssd Trisi firmano la convenzione per il progetto su calcetto e inclusione a MontesilvanoDa aprile a luglio, ogni sabato, bambini e ragazzi nello spettro autistico associati ad Autismo Abruzzo Aps avranno l’opportunità di giocare a...