Picentini Gal e Cai firmano la convenzione per il Cammino | conferenza stampa il 10 giugno

Il Gal Colline Salernitane e il Cai Salerno sottoscrivono mercoledì 10 giugno, alle 18:30, la convenzione per la gestione del "Cammino dei Picentini". L'appuntamento è fissato nella sede del Gal a Giffoni Valle Piana.L'intesaL'accordo affida al Club Alpino la fruizione, la manutenzione ordinaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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