Autismo Abruzzo Aps e Ssd Trisi firmano la convenzione per il progetto su calcetto e inclusione a Montesilvano

Da aprile a luglio, ogni sabato, bambini e ragazzi nello spettro autistico associati ad Autismo Abruzzo Aps avranno l’opportunità di giocare a calcetto presso il Centro sportivo Trisi, situato in via San Gottardo 13 a Montesilvano. La collaborazione tra le due organizzazioni è stata ufficializzata con la firma di una convenzione, che prevede incontri mensili per promuovere l’inclusione attraverso l’attività sportiva.

A partire dale 15 aprile con la convezione siglata fra le parti, per un sabato al mese fino al 31 luglio bambini e ragazzi nello spettro autistico, associati ad Autismo Abruzzo Aps, possono praticare il calcetto nel Centro sportivo Trisi in via San Gottardo 13 nella società sportiva.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Panoramica sull’argomento

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