La piccola impresa che vorrei | consegnati i progetti il 6 maggio i vincitori

Si è conclusa la fase di consegna dei progetti per la terza edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei”, promosso da Confapi. Nei giorni scorsi sono stati inviati gli elaborati, e il 6 maggio si terranno le premiazioni dei vincitori. L’iniziativa coinvolge studenti e si svolge nelle scuole, con l’obiettivo di stimolare idee e proposte sul tema dell’impresa futura.

Il futuro dell’impresa prende forma sui banchi di scuola. Con la scadenza dei termini per la consegna degli elaborati, avvenuta nei giorni scorsi, entra nella fase finale la terza edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei”, l’iniziativa promossa da Confapi che vede protagonisti gli.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Scatta la nuova edizione de "La piccola impresa che vorrei": 300 studenti sfidano il mondo del lavoroIl concorso di Confapi Lecco Sondrio coinvolge 19 classi e altrettanti imprenditori-tutor. 'La Casa nel parco' nella Biblioteca ex Rossani, attività e progetti: i sei progetti vincitori del bandoRomano: "Abbiamo voluto proseguire nel solco della partecipazione individuando, attraverso questo avviso, delle realtà culturali giovanili... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coinvolti 300 studenti nell’iniziativa La piccola impresa che vorrei; La piccola impresa che vorrei, il 6 maggio la premiazione a Lecco; Format, piccola impresa da Oscar per l'Industria Felix Magazine; Contributi per la formazione specialistica del personale: quanto convengono alle PMI. La piccola impresa che vorrei, il 6 maggio la premiazione a LeccoLa terza edizione del progetto promosso da Confapi Lecco Sondrio coinvolge scuole e imprese tra Lecco e Sondrio: in palio 10mila euro 19 classi, altrettanti imprenditori tutor e una giuria pronta a va ... msn.com Consegnati i progetti del concorso La piccola impresa che vorreiIl futuro dell’impresa prende forma sui banchi di scuola. Con la scadenza dei termini per la consegna degli elaborati, avvenuta sabato 11 aprile 2026, entra nella fase finale la terza edizione del con ... primalavaltellina.it Zona via Pupino, centro città. Immagina di avere una piccola impresa, di aver racimolato con difficoltà del denaro per avviarla e, al mattino, di ritrovarla così... - facebook.com facebook