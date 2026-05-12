Al Thuniversum si discute di economia sostenibile, evidenziando come sostenibilità e innovazione siano ormai criteri pratici per valutare il futuro delle imprese. La conferenza si concentra sull'integrazione di questi aspetti nelle strategie aziendali, senza distinzioni tra successo economico e impatto ambientale. L'incontro si focalizza su come le aziende possano adottare approcci concreti per rispettare i principi di sostenibilità senza compromettere la crescita.

Sostenibilità e innovazione non sono più slogan, ma criteri concreti con cui misurare il futuro delle imprese. È questo il messaggio emerso dall’evento ospitato il 29 aprile nella sede di THUN S.p.A., che ha acceso i riflettori sul modello delle Società Benefit e sulla sua evoluzione a dieci anni dalla nascita in Italia. Organizzato insieme a NATIVA, Mountex Network e Virgin Active, l’incontro ha riunito imprese e professionisti per discutere un cambio di paradigma ormai inevitabile: integrare obiettivi economici e impatto sociale e ambientale. Il 2026 segna infatti un passaggio simbolico per le Società Benefit, una forma d’impresa che amplia il tradizionale concetto di profitto introducendo responsabilità verso comunità e territori.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - ECONOMIA SOSTENIBILE, AL THUNIVERSUM IL FUTURO DELL’IMPRESA: ”NON SEPARIAMO IL SUCCESSO DALL’IMPATTO”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il futuro dell’ex Casa del Fascio. Felicori: "Museo sì, ma dell’arte e dell’architettura fra le due guerre. Il vantaggio? Gestione sostenibile"L’imminente apertura del cantiere per la messa in sicurezza dell’ex Casa del Fascio di Predappio – con un primo stralcio di 2,7 milioni; ne mancano 8...

Dall’Umbria al centro del Salone di Milano: Meloni visita Domiziani, un’impresa che guarda al futuro con occhi al femminileNon solo design e innovazione, ma anche un segnale di attenzione verso l’imprenditoria femminile umbra: tra i momenti più significativi dell’edizione...