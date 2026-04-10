Una donna ha denunciato di aver subito violenze e minacce all’interno della propria abitazione, con insulti e percosse che si sarebbero protratte nel tempo. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe cercato di costringerla ad abortire e l’avrebbe picchiata anche durante la gravidanza. La denuncia descrive un ambiente caratterizzato da paura e sopraffazione, senza indicare altri dettagli sulle circostanze o sugli sviluppi legali del caso.

Insulti, botte, minacce e violenze consumate tra le mura domestiche, in un clima di paura costante. Una spirale di sopraffazione che, secondo l’accusa, non si è fermata nemmeno davanti alla gravidanza. È il quadro emerso nel processo a carico di un 28enne, originario del Bangladesh e residente ad Ancona, imputato al tribunale dorico per maltrattamenti in famiglia aggravati. A denunciarlo è stata la moglie, oggi 21enne, costituitasi parte civile con l’avvocato Pietro Sgarbi. In aula, mercoledì, la donna ha ripercorso una relazione segnata da violenze fisiche, psicologiche e anche sessuali ma gli abusi non sono contestati nell’imputazione. La Procura, con la pm Serena Bizzarri, contesta una condotta abituale e sistematica andata avanti dal 2021 fino al giugno 2024 quando poi la vittima ha sporto denuncia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un matrimonio d’inferno: "Voleva costringermi ad abortire. Picchiata anche quando ero incinta"

Valeria Marini: “Picchiata mentre ero incinta, mia madre mi ha salvato la vita”Valeria Marini e Gianna Orrù hanno ricordato un momento drammatico della vita della showgirl.

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Un matrimonio d’inferno: Voleva costringermi ad abortire. Picchiata anche quando ero incintaDopo anni di violenze la moglie lo ha denunciato per maltrattamenti in famiglia: ieri il processo. L’uomo avrebbe anche tentato di spingerla dalla finestra di casa. Viaggio incubo in Bangladesh. msn.com

#Emery: “ #Malen voleva giocare da prima punta, ma abbiamo Watkins. L’accordo con la #Roma era vantaggioso” x.com

Mia moglie voleva cambiare tutto della mia vita. Via gli amici, via il pallone, via questo, via quello. Poi diceva: "Voglio essere la donna della tua vita". Ma se vuoi essere la donna della mia vita, mi devi lasciare una vita, dicevo io. Massimo Troisi (Pensavo fosse - facebook.com facebook