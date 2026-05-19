Una ragazza diciottenne ha raccontato di essere riuscita a scappare da un matrimonio forzato grazie all’intervento di una donna che l’ha trovata tramite Facebook. La giovane ha spiegato ai carabinieri di aver condiviso alcune informazioni sul suo profilo, che hanno permesso alla commerciante di rintracciarla e aiutarla a mettersi in salvo. La ragazza ha fornito dettagli sulla sua situazione e sui contatti avuti con la donna, che l’ha supportata nel momento di maggiore emergenza.

? Domande chiave Come ha fatto una commerciante a rintracciare la ragazza?. Quali dettagli ha rivelato la diciottenne ai carabinieri in caserma?. Perché la giovane ha usato Instagram invece di chiamare le autorità?. Dove è stata portata la ragazza per garantirle la sicurezza?.? In Breve Enrica Schettino gestisce Un Punto Viola presso la sua attività di Falconara.. La diciottenna ha subito minacce di morte dal padre da circa un mese.. I carabinieri hanno raggiunto la posizione GPS inviata dalla ragazza a Montemarciano.. La CNA valuta l'estensione dei presidi sociali presso farmacie e altre attività.. Il 7 maggio scorso, una ragazza di 18 anni di origine africana ha chiesto aiuto su Facebook per sfuggire alle violenze del padre a Falconara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga dal matrimonio forzato: soccorsa da una donna dopo su FB

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Matrimonio Forzato, Amore Inaspettato: La Storia dello Sceicco e della Semplice Ragazza

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