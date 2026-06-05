Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna e il fidanzato della figlia, e aver incendiato un armadio nell'abitazione. L’individuo ha prima picchiato la donna, poi si è scagliato contro l’uomo che frequentava la figlia, provocando danni materiali e lesioni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto per i reati di maltrattamenti, lesioni e incendio doloso. La vicenda si è svolta in un contesto domestico.

Prima ha picchiato la compagna, poi ha aggredito il fidanzato della figlia, oltre ad aver dato fuoco ad un armadio in casa. Un uomo di 44 anni, originario della provincia di Pavia e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Giussano (Monza). Riuscito a sottrarsi alle botte, il giovane e la figlia del 44enne sono scappati in direzione della caserma per sporgere denuncia. A quel punto l’uomo si è scagliato contro la convivente, una donna di 39 anni, colpendola con pugni al volto e alla schiena, trascinandola per i capelli e minacciandola di morte. La vittima è riuscita a sfuggire alla furia del compagno, che nel frattempo aveva impugnato un coltello, rifugiandosi da una vicina di casa che ha chiamato il 112. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Picchia la compagna, aggredisce il fidanzato della figlia e dà fuoco a un armadio: arrestato

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