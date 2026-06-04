Aggredisce il fidanzato della figlia prende a pugni la compagna e poi appicca un incendio | arrestato 44enne

Da monzatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver aggredito il fidanzato della figlia, colpito con pugni dalla compagna, e aver appiccato un incendio in casa. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri sono intervenuti per fermare l’uomo. Una donna coinvolta è stata trasportata in ospedale. La scena si è svolta in un contesto domestico, con interventi immediati delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

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Una serata di violenza all’interno delle mura domestiche finita con l’arrivo dei carabinieri, dei vigili del fuoco allertati per spegnere l’incendio e di una donna trasportata in ospedale. Sono stati attimi di autentico terrore quelli vissuti all’interno di una abitazione a Giussano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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